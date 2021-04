Jaime Alguersuari: “El Karting es la esencia del motor"

Jaime Alguersuari, expiloto de Fórmula 1 y DJ habló en El Transistor sobre su retorno al volante, esta vez a los mandos de un kart. “Hace como cuatro meses estuve en el circuito de mi amigo Sete Gibernau, en un karting, que para mí es la esencia del motor, y ahí me emocioné, creí que podría volver a estar al nivel y en eso estamos, entrenando para intentar volver”, dijo sobre su regreso al motor tras su retirada en 2015.

El ex piloto de Fórmula 1 no renuncia a nada, aunque se centra en el presente: “Vuelvo al mundial de Karting pero puede ser una vía de paso para cosas mayores, pero ahora mismo tengo que vivir el presente y no cerrarme a nada". Actualmente, bajo el alter ego de ‘Squire’, también es DJ: "Lo que más me gusta es hacer música y conducir".

En cuanto a lo que hizo dejar el automovilismo en octubre de 2015, confesó que: "No era feliz en el mundo del motor, no quería seguir, me fui muy desencantado. Me prometí que el día que dejara de sonreír detrás de un casco lo dejaría porque no sería yo, no disfrutaría".