Forlán: "No me puedo decidir entre Manchester y Villarreal, que gane el mejor"

Diego Forlán estuvo en el Manchester United y posteriormente en el Villarreal, por eso no puede decidirse de cara a la final: "Con quién voy? Con ninguno de los dos, que gane el mejor. "Creo que va a ser una linda final, muy entretenida, con dos equipos con propuestas muy diferentes, dos equipos a los que les tengo mucho cariño"

Sobre el mejor jugador amarillo de la temporada, Gerard Moreno, se deshace en elogios: "Muy bueno, un chico que va creciendo temporada tras temporada, mañana vamos a tener un gran duelo con diferentes estilos. Por algo está en la final ambos equipos".

"Al Manchester United no se le puede dar ni medio metro a los jugadores de arriba. Es entretenida la estrategia que harán, intentar imaginar el partido aunque luego empieza y será totalmente diferente. Creo que el Villarreal tratará de tener más el balón, y el Manchester tratará de robar pelota y contragolpear", reflexiona sobre el planteamiento del encuentro de ambos entrenadores.

Un Forlán que se llevó una gran alegría tras el título de Liga del Atlético de Madrid: "Lo del Atleti una alegría muy grande, y a su estilo, sufriendo. Me puse muy contento por Luis Suárez. Este equipo del Cholo es un equipo que intenta jugar de tres cuartos de cancha hacia arriba y con una gran solidez defensiva y gran arquero como Oblak".

Y como primerizo en esto de los banquillos, tiene varios referentes y no son nada malos: "De entrenadores... Me gusta mucho el Cholo porque me siento muy reflejado en su estilo. También me ha puesto contento que un estilo como el de Guardiola esté en la final de la champions. Otro entrenador que me gusta mucho es Klopp".