Koeman sigue como entrenador del Barcelona... de momento

El presidente del Barcelona Joan Laporta y Mateu Alemany han citado a Ronald Koeman en las oficinas del Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou. El holandés ha llegado al filo de las ocho de la tarde acompañado por su representante.

Tras una reunión de una media hora los integrantes de la reunión han abandonado el Camp Nou. Según informa Alfredo Martínez en Brújula del Deporte, Ronald Koeman sigue al frente del Barcelona aunque es una decisión momentánea: La noticia es que Keman sigue de momento. Ha sido una primera toma de contacto y se han emplazado para próximas reuniones. Todos los escenarios están abiertos y no se descarta ninguna medida pero hoy nadie a comunicado a Koeman la rescisión de su contrato, a expensas de mantener futuras reuniones.

Falta de confianza

"Con el presidente aún no hemos hablado de futuro. No sé si continúo", aseguró Koeman en la rueda de prensa previa al Eibar-Barcelona. "Si no se gana y el club piensa que necesita otro entrenador, me parece perfecto, pero hay que comunicarlo", agregó el técnico neerlandés.

El preparador azulgrana afirmó que "hay que respetar más al entrenador" y anunció que "seguramente" hablará con el presidente Joan Laporta después del último partido de Liga en Ipurúa, adonde el cuadro catalán acuden sin opciones matemáticas de ganar el título.

"Yo siempre he dicho desde el primer día que quiero seguir, quiero cumplir mi contrato, pero la última palabra la tiene el presidente", comentó.