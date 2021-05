Cazorla: "Me sigo sintiendo parte de este club, estar aquí es un privilegio"

LEER MÁS UEFA abre expediente disciplinario a Real Madrid, Barcelona y Juventus

Santi Cazorla está en Polonia con la expedición del Villarreal. Será uno de los privilegiados que estará en las gradas y lamenta que no pueda haber más público: "El estadio es espectacular y sería muy bonito que estuviera lleno. Esperamos disfrutar de una final maravillosa y sobre todo que el Villarreal gane". Un Cazorla que pese a no haber estado esta temporada nota que sigue con la misma complicidad: "He estado con los compañeros recordando viejos tiempos, les he deseado suerte y he sido como uno más. Me sigo sintiendo parte de este club".

Le pregunta De la Morena si se le ha pasado por la cabeza que podría estar ahí en la final si no hubiera dejado el Villarreal: "Si me hubiera quedado igual las circunstancias no serían las mismas, al final están los que están y ojalá ganemos. Lo importante es el club, esto es una pequeña familia de la que nos sentimos partícipes y vivirlo desde fuera también es un privilegio".

Recuerda su llegada al club de Castellón cuando era un niño: "Ya cuando llegué el Villarreal era un club ejemplar en todo y ahora han mejorado en todos los aspectos. Tienen unas grandes instalaciones".

"La experiencia influye mucho en una final, pero el Villarreal tiene jugadores contrastados que ya han vivido momentos como este, como Parejo o Raúl Albiol y a ellos se unen varios jóvenes. El Manchester tiene un gran equipo pero también tiene defectos, soy optimista y tengo muchas ganas", reflexiona Cazorla.