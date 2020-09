La injusticia de Fernando Verdasco: Fuera de Roland Garros por una mala gestión de los test del COVID-19

Comenta que "por culpa del Covid-19, yo llegué el martes a París con mi mujer y mi hijo y nos hicieron las pruebas en los hoteles". Explica que "24 horas después vienen y dicen que todos son negativos salvo yo, a lo que respondí que era imposible, ya que había tenido el virus un mes antes de forma completamente asintomática".

En su previa experiencia con el virus explica que "estuve aislado diez días, sin acercame a mi hijo"... Después, cuenta que "pasaron los diez días y me hicieron otra prueba que ya di negativo y 48 horas después volví a dar negativo y ya fuimos a París". Por eso, al llegar a París salió positivo un test y debió ser que por los anticuerpos salió positivo. Cuenta que "me repetí dos test y quedó demostrado que lo que tenía era anticuerpos hasta arriba".

El principal problema que se encontró es que en Francia cuando das positivo a la primera te descalifican y la diferencia parece estar en que en Francia los test son de tres genomas".

Por todo ello, Verdasco, completamente indignado, señala que "esto es una salvajada y por eso lo he puesto en conocimiento de mis abogados para dar caña al asunto".

Además, preguntado si ha tenido apoyo de la Federación o del Consejo Superior de Deportes, comenta que "sólo me ha llamado una chica de la RFET". Eso sí, reconoce que "me da pena que el presidente de la Federación de Madrid no me haya llamado, después de que en los últimos 15 años haya sido el número uno de Madrid".

También, entre los compañeros, sí que ha recibido la llamada de Feliciano López, de Pablo Andújar y "con Rafa quería hablar aunque no he podido hacerlo porque sé que está muy centrado en Ronald Garros". Aunque, haciendo referencia a los otros jugadores, dice que "creo que si el resultado del test, hubiese sido el de Rafa o el de Federer, la reacción habría sido muy diferente".