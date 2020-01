Feliciano López: "No se puede comparar la ATP Cup con la Copa Davis"

TENISTA

Feliciano López asegura en El transistor que la Copa Davis es "una competición histórica, que a pesar del cambio de formato es la que tiene la tradición y es el tornero que todos soñamos con jugar y ganar". Sobre la ATP CUP, dice que es una competición nueva, pero no se puede considerar como mundial, "no son comparables", dice. Además, comenta que todavía no tiene ganas de retirarse, "el ranking es lo que te retira en el tenis, o una lesión". Por otro lado, nos cuenta cómo pasan la noche de Reyes en su casa.