La exigencia de Haaland para fichar por el Real Madrid

Miguel Gutiérrez gran conocedor de lo que sucede en el BVB da las claves de una posible salida de Haaland: "El Borussia Dortmund ha establecido un precio para Haaland, el de cero euros. Es decir no va a poner ningún precio a Haaland". Una situación que le recuerda a lo que sucedió con Dembelé: "Con Dembelé pasó lo mismo, no querían venderle porque veían un jugador de futuro. Pero llegó una oferta de 105 millones y lo vendieron. Ellos no quieren vender a sus estrellas porque quieren competir con el Bayern".

No ve Miguel factible que Haaland se declare en rebeldía: "Tal y como me describen a Haaland me cuesta creer que pueda ponerse en rebeldía, es difícil saber cómo reaccionaría el club si se declara en rebeldía pero lo veo difícil.

"A Jadon Sancho le llegó una oferta del Manchester United de 80 millones y el Dortmund se plantó en empezar a hablar a partir de 120 millones. El United no los pagó y por tanto Sancho sigue en el BVB", asegura Miguel.

En el debate se le plantea a Miguel que el Dortmund es un club vendedor, y lo reconoce pero siempre con ciertas condiciones: "Sí el BVB es un club vendedor pero siempre con las condiciones que ellos han querido. Pone precios en los que dice a partir de aquí podríamos hablar y si no se llega a lo que quieren no negocian".

La exigencia de Haaland al Real Madrid

Revela Fernando Burgos en El Transistor, que una de las exigencias que ha puesto Haaland para fichar por el Real Madrid es que en la primera plantilla comparta vestuario con Martin Odegaard. Además, añade que en las oficinas del club blanco saben que el delantero quiere jugar en el Real Madrid la próxima temporada