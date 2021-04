La postura de Real Madrid y Barcelona con Haaland tras la visita de su padre a ambas ciudades

Después de que Mino Raiola, agente de Erling Haaland, y el padre del jugador noruego llegaran a Barcelona para reunirse con el presidente del club azulgrana, Joan Laporta, ambos se han reunido en la tarde de este Jueves Santo en Madrid con la cúpula del Real Madrid para conocer las condiciones del jugador y un posible traspaso del Dortmund.

El interés del Real Madrid por Haaland es real mientras que algunas fuentes del club blanco piensa que el Barça no tiene opción de acometer un fichaje como el del noruego, que rondaría los 150 millones de euros, y que su reunión solo tiene como objetivo encarecer esa operación a la que no solo aspiran los dos grandes clubes españoles, cuenta Edu Pidal.

Mañana el padre de Haaland y su representante Mino Raiola viajarán a Reino Unido para reunirse con el Manchester City y parece ser que también United, Chelsea y Liverpool estarían interesados por el jugador.

Haaland, el gran objetivo del Barça para este verano

Por su parte, desde el Barça se muestran positivos y con buenas sensaciones tras la reunión y le han hecho transmitir a Haaland que sí estarían muy interesados en él y pueden acometer la operación a pesar de lo que piense el Real Madrid, cuenta Alfredo Martínez.

"Otra cosa es que tendrían que vender a futbolistas de peso como Griezmann, Dembélé o Coutinho para aligerar las fichas y hacer dinero", añade Alfredo que destaca que el gran objetivo del conjunto azulgrana este verano es Haaland y hacer un proyecto que ilusione a Messi.