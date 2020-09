Diego Méntrida, sobre su gesto viral en el triatlón de Santander: "Vi que se equivocó y le dejé pasar"

Diego Méntrida protagonizó un gesto que se ha hecho viral al dejar pasar a su rival cuando este último se equivocó de camino antes de la meta. En El Transistor hablamos con el joven atleta: "Es lo primero que te viene a la mente, no me dio tiempo a pensar en las consecuencias".

En El Transistor hablamos con Diego Méntrida, que protagonizó un gran gesto en los metros finales del último triatlón de Santander. Diego dejó pasar a su rival cuando este último se equivocó de camino en el instante final.

"Es lo primero que te viene a la mente, no te da tiempo a pensar en las consecuencias", explica Diego, que añade que el gesto le salió de repente: "En el vídeo que se ha visto, falta una secuencia anterior. Íbamos en paralelo a la recta de meta, en la última vuelta te tenías que desviar y James se lo pasó".

Diego también asegura que habló con James y éste se lo agradeció: "Ya lo he hablado con él, es muy buena persona también. En esos momentos no sabes si lo vas a hacer, no te da mucho tiempo a decidir. Me lo ha agradecido y me ha dicho que él haría lo mismo".