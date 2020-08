Deulofeu: "Koeman no me aportó absolutamente nada; no fui feliz con él"

Durante la entrevista, asegura que "me encuentro muy bien. He tomado la lesión con muchísimo positivismo y estoy tranquilo, deseando volver a los entrenamientos".

De Ronald Koeman, al que tuvo de entrenador en el Everton, comenta que "tengo poco que decir de él, los seis meses que estuve a su disposición no fui nada feliz y al final me marché al Milan". Asegura que "es un entrenador con carácter y en el Everton, a mi parecer, no se vio un juego como el que dicen que se va a ver en el Barcelona".

Su infelicidad dice que "se debe fundamentalmente a un tema deportivo y al ver que no jugaba hablé directamente con él y me marché". Recuerda que "entonces lo que sucedió fue que el entrenador no me quería pero el presidente sí".

De la goleada del Bayern al Barcelona comenta que la "sufrí muchísimo y daba la sensación de que jugábamos contra aviones".

De su futuro comenta que "lo más probable es que hay una salida a otro club después de una temporada malísima". Señala que "no lo tengo nada claro aún y lo primordial es recuperar la rodilla". Tiene opciones en España e Italia, e incluso en la propia Premier League. Eso sí, avisa de que "fui muy feliz en Milán y a día de hoy es una buena opción".