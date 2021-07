Celia García, la mujer de Saúl Craviotto: "Estoy más nerviosa yo que él"

Celia García, la mujer de Saúl Craviotto, nos cuenta cómo se siente a unas horas de que su marido desfile como abandera español en la ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos: "Me he puesto algo nerviosa con lo de la inauguración de mañana y mira que estaba tranquila. Hemos hablado casi a diario de eso. Saúl controla los nervios de una manera que ya me gustaría. Yo soy lo opuesto totalmente".

"Cuando Saúl me dijo que iba a ser abanderado aluciné. Fue una alegría enorme porque algo estaba sonando pero no estaba confirmado. Mañana he reservado ese horario solo para estar pendiente de la tele", asegura Celia.

Eso sí, no tiene muy claro cómo va a ser lo de compartir la bandera con Mireia Belmonte: "Tampoco sabemos muy bien como va a ser lo de tener dos abanderados, si se la irán pasando, si uno la coloca y otro la lleva..."

Ella mejor que nadie sabe lo duro que ha sido para Saúl llegar a dónde ha llegado: "Es una vida muy sacrificada, te tiene que gustar mucho lo que haces para poder tener ese nivel de sacrificio. Yo cuando le conocí no sabía nada de piragüismo y ahora ya sé mucho, las pruebas, categorías, cuál es olímpica y cuál no. La parte buena que se ve es lo de las medallas, los triunfos. Pero hay miles de horas de sacrificio que no se ven"

Y nos cuenta una curiosidad: "Cuando le llamaron a Masterchef me hizo más ilusión a mí que a él. Yo le pedí que aguantara hasta el programa en el que nos permitían ir a los familiares"