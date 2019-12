Bnet: "No dejo que me afecte ser campeón del mundo, sigo siendo la misma persona"

Bnet nos atiende desde Sevilla donde participará en un evento durante este fin de semana. Afirma que "van saliendo cosas tras ser campeón del mundo y estoy con ilusión con esos nuevos proyectos". Aunque deja claro que "no dejo que me afecte mucho estas cosas, sigo con mi vida y me junto con la misma gente".

El rapero de 21 años nos cuenta cómo empezó en el mundo del rap. Comenta que "escuchaba este género musical desde los 10 años". Aunque comenta que "comencé a improvisar a los 17 años". Explica que "es un estilo que se mejora practicando y haciéndolo todos los días".

Las Batallas de los Gallos está teniendo repercusión entre los más jóvenes y cada día tiene más seguidores. Javier Bonet habla de este 'boom' y afirma que "este movimiento nace del rap, pero está creciendo tanto que hay gente que no sigue sin que le guste el rap".

El campeón del mundo del freestyle cuenta en El Transistor cuál es su método durante las batallas. Afirma que se ha quedado en blanco y ve mejor "no pensar rápidamente". "Hay quien piensa rápido la letra" continúa. Respecto a los rivales expresa que "siempre me centro en mi nivel y enfoco todo como una batalla contra mí, me da igual el contrincante y el resultado si he dado todo".

Por último, Bnet habla de las posibilidades económicas en este género musical. Cuenta que "a día de hoy se puede vivir de ello, pero no somos como los 'youtubers' que ganan millones".