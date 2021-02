Bernd Schuster sobre la expulsión de Freuler: "Es un auténtico error del árbitro alemán"

LEER MÁS Un golazo de Mendy salva al Real Madrid ante un Atalanta con diez

Bernd Schuster no ve para nada resuelta la eliminatoria en favor del Real Madrid pese a la ventaja del gol: "El Atalanta es un equipo muy valiente, muy ofensivo, se la va a jugar en la vuelta y al Madrid le va a costar". El Real Madrid no puede confiarse. El resultado es justo y en la vuelta la Atalanta saldrá con ganas tras lo que ha pasado hoy, asegura.

Cree que al Real Madrid le ha buscado disparar desde fuera ante un equipo tan cerrado como estaban los italianos, hasta el gol blanco: "Mendy ha marcado un golazo porque la quería poner donde la ha puesto". Cree que sin su gran referencia arriba les cuesta mucho marcara: "Al Madrid le falta mucho gol si no está Benzema"

"Hay que tener paciencia porque el Madrid tiene ahora muchas lesiones, tiene muy pocas alternativas en el banquillo", dice en referencia a las lesiones. Sobre Isco pese a que no ha hecho mal partido cree que le falta ganar importancia en el juego: "Isco no está consiguiendo cosas importantes para el equipo"

"Espero que nadie lo haya leído y nadie le diga nada a Vinicius del balón de oro". El jugador brasileño confesó en una entrevista en Brasil que se ve en un futuro peleando por el balón de oro.

La expulsión de Freuler

Me ha sorprendido mucho que el árbitro hay decidido en un momento así una roja directa, yo no lo he visto para tanto. No me parece roja, es un auténtico error del árbitro alemán. Un error que para Schuster ha sido decisivo en el devenir del encuentro.