¿Con qué jugadores se ve Vinicius peleando el balón de oro en el futuro?

Vinicius ha concedido una entrevista a TNT Sports Brasil en la que ha hablado de su situación en el Real Madrid. Pese a su juventud está cerca de llegar a los cien partidos

"Siempre he estado centrado en querer estar en el Real Madrid con los mejores jugadores y aprendiendo de ellos. Tengo 20 años y parece que llevo mucho tiempo jugando aquí, pero sólo es el comienzo de mi carrera. Quiero quedarme en el Real Madrid para siempre, seguir construyendo su historia y ayudar al equipo a hacer más goles, dar más asistencias, participar en más partidos y ayudar cada vez más al Real Madrid", asegura el brasileño.

La polémica con Benzemá

Sobre aquella polémica con Benzemá en la que se veía el francés pidiendo a Mendy que no se la pasara a Vini, le quita toda la importancia: "Benzemá es uno de los jugadores que más me ayuda desde que llegué y ahora más todavía. La gente desde fuera no sabe lo que pasó"

En cuanto a su situación en el club blanco se muestra satisfecho y añade los elogios que le hace el Presidente Florentino Pérez: “Tengo 100% confianza en el Real Madrid, en Zidane, en todos los jugadores que están aquí, en el presidente, que siempre me da la mayor fuerza del mundo y me dice que es mi mayor fan después de mi familia".

¿El balón de oro en un futuro?

Ha hablado de en un futuro optar al balón de oro y cree que es posible y añade cuatro nombres que lucharán por él en el futuro: Haaland, Jadon Sancho, Rodrygo Goes y Ansu Fati.

"Estoy cerca de llegar a 100 partidos con el Madrid, tan joven y siendo uno de los tres jugadores con más partidos en el club a los 20 años. Estoy feliz y con la cabeza centrada en lo que vengo haciendo aquí y escuchando a todas las personas que quieren ayudarme", ha asegurado.