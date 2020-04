Rubén Benito: "Hasta el último día decía que era Goyo Benito, defensor del Real Madrid"

Asegura que "ha sido un día muy duro y será difícil asumir su marcha". Entre los mejores recuerdos está "el verle siempre cantando y con esa vitalidad que siempre expresaba".

Señala que "a mi padre le han llevado a una planta de refrigeración y ahora mismo no sabemos cuál es". Cuenta que "estaba en un proceso de alzheimer avanzado y se iba debilitando" y comenta que "hasta el último día de su muerte siempre decía que era Goyo Benito, defensor del Real Madrid".

En su infancia dice que "ser hijo de mi padre me hacía sentirme muy importante cuando era pequeño".

De la Morena cuenta que "fue mi primera entrevista en el periódico del colegio" y recuerda que "ya con alzeheimer me lo encontré en el hospital de La Moraleja y pese al proceso avanzado de su enfermedad me conoció y su mujer me dijo que fuera a la habitación"

Además, recuerda la entrevista a Gárate del pasado miércoles que "le recordaba como un defensa muy duro y difícil de superar".

