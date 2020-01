DESCENSO A SEGUNDA: Ángel Torres relata cómo fue su experiencia cuando el Getafe descendió a Segunda División cuando llevaba 10 años en primera. Comenta que "no tuve ningún tipo de miedo". Y afirma que "en ese momento los accionistas ganaron dinero con el club porque hubo mucha afición".

RENTABILIDAD EN EL FÚTBOL: El máximo mandatario del club azulón comenta que "se puede hacer negocio con el fútbol, cada día más, y eso hay gente que todavía no lo entiende". Cuenta cómo es su viuda dirigiendo el equipo madrileño. Explica que "el único truco es un único mandatario y mucho trabajo". Y destaca que "siempre hemos sido el equipo que más barato ha dejado sus abonos y entradas". Y afirma que "se hizo una campaña con este tema porque parece que hay gente a la que molesta que el Getafe lleve 15 años en Primera y haya jugado tres Europa League".

LA LLEGADA DE BORDALÁS: Ángel Torres deja claro que "para que tengamos rentabilidad lo que se necesita es que entre la pelota". Y añade que "hemos tenido la suerte de encontrarnos con Bordalás". Además cree que "es importante un buen vestuario para todo vaya bien". Sobre el técnico comenta que "tengo una gran relación con Bordalás, hablamos todas las semanas pero no me meto nunca en la parcela deportiva"

CHAMPIONS LEAGUE: La Champions League es un objetivo real para el Getafe. Ángel Torres ve que su equipo "puede hacer un gran año y podemos tener un año histórico". Y añade que "si no se les va la cabeza al entrenador y a los jugadores podemos estar ahí". Además comenta que "todo esto se puede consolidar con los retoques que vamos a hacer en este mercado. Ya hemos firmado dos refuerzos".

LA POLÉMICAS CON EL VAR: "Yo siempre he sido el más contrario al VAR" afirma Ángel Torres. Aunque reconoce que tras el Mundial le convenció y cree que "se puede llegar a tener un fútbol mejor". Pero pone el foco en los árbitros y explica que "deberían dirigir el VAR personas independientes porque estamos exponiendo a los árbitros y hay mucho compadreo".

RFEF, LALIGA y CSD: El fútbol español dependen de varias instituciones y para Ángel Torres es primordial que "para que funcione algo se tienen que llevar bien LaLiga, la Federación y el CSD". Aunque cree que "es difícil porque en la RFEF no hay candidatos y Rubiales puede estar los años que quiera como hizo Villar".

CASO OSASUNA: Ángel Torres cree en la inocencia de sus jugadores de aquella época y afirma que "no pongo la mano en el fuego por nadie pero dudo mucho que mis futbolistas estén implicados". Además cree que "Vizcay se ha metido en un charco que no tiene sentido; que ofrezca nombres y apellidos si ha dado dinero a alguien; nosotros no tenemos nada que ver". Ángel Torres cree que "el dinero no llegaba a ningún futbolista y se lo quedaban estos directivos para irse de vacaciones".

FICHAJES: Enric Gallego es uno de los nombres que ha puesto sobre la mesa Ángel Torres. Comenta que "si pasa reconocimiento médico, este martes será jugador de Osasuna en préstamo de cedido y con opción de compra". Sobre Brahim Díaz comenta que "su padre nos ha dicho que si decide salir del Real Madrid vendrá a Getafe". Por otro lado, habla del 'clausulazo' del Espanyol por Cabrera y afirma que "no me lo esperaba de este equipo, pero si tenía otras ofertas".