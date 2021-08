Ana Peleteiro, tras ganar la medalla de bronce: "Hoy me ha cambiado la vida para siempre"

La atleta española Ana Peleteiro se ha colgado la medalla de bronce en la final de triple salto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ofreciendo a España la séptima presea. Además, la gallega ha batido el récord de España.

Hablamos con la joven deportista en El Transistor, que nos cuenta cómo se sienta tras este logro: "Hasta que no tenga la medalla en la mano, llegue a casa y vea la que acabo de liar no me lo voy a acabar de creer. Me viene bien quedarme aquí unos días para gestionar bien la vuelta". No obstante, asegura que tiene "muchísimas" ganas de volver: "Tengo muchísimas ganar de ver a mis padres, de celebrar este momento y de disfrutar".

"Hoy me ha cambiado la vida para siempre. Si miro para atrás hace cinco años pienso 'qué bien he hecho en arriesgar, en dejarlo todo y apostar por esto'", indica.

Ana Peleteiro explica cómo ha sido este proceso: "Estos cinco años han sido para reencontrarme, para saber lo que quiero, para creer en mí, centrarme, madurar muchísimo, humanizarme y crecer. Han sido cinco años muy duros porque estos cambios son muy difíciles, pero han valido la pena".

Además, revela que ya está pensando en sus próximos objetivos: "Parece mentira que acabe de ganar una medalla y esté pensando en que quiero conseguir más. Sigo soñando con continuar siendo mejor deportista, dejar un legado y ser un ejemplo para esos niños que les cuesta pensar que pueden llegar a hacer algo porque nada es imposible en esta vida si luchas por ello".

Yulimar Rojas, compañera de entrenamientos de Ana Peleteiro

La atleta venezolana Yulimar Rojas se ha colgado la medalla de oro con récord del mundo. Ambas son compañeras de entrenamientos. Ana cuenta cómo han vivido este momento: "Yulimar y yo no somos conscientes de la suerte que hemos tenido de vivir esto juntas. Sin ella no tendría esta medalla. Ha venido a mi vida para cambiarla y hacerla bonita".