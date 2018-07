Álvaro Domínguez: "Pese a todo lo que he sufrido, ha merecido la pena ser futbolista"

EL DOLOR: el exdefensa rojiblanco cuenta a De la Morena el calvario que ha vivido en los dos últimos años con las lesiones, especialmente por culpa del dolor que "ha sido muy intenso y a veces llegaba a un punto en el que sólo me aliviaba estar tumbado".

LA POLÉMICA 'RESONANCIA': Domínguez comenta que hubo un día en el que "como no daban con lo que tenía no me hicieron una resonancia que al final opté por hacérmela en Madrid". Ya en la capital española fue cuando descubrieron que "tenía dos hernias y por eso optamos por un tratamiento conservador que no funcionó".

SU FUTURO: Álvaro Domínguez dice que "para mí la retirada no es algo nuevo porque ya llevo tiempo meditándolo". Por eso dice que "voy a optar por estar dos años viendo los toros desde la barrera y ya después decidiré lo que hacer, aunque sí que voy a intentar sacar en ese tiempo el carnet de entrenador porque imagino que algún lo necesitaré". De hecho, De la Morena le propone "soñar con ganar algún día la Champions como entrenador colchonero", a lo que él responde diciendo que "eso sería muy bonito".

¿HA MERECIDO LA PENA SER FUTBOLISTA PARA DOMÍNGUEZ?: Pese a todo lo que ha sufrido y llorado en las últimas semanas, Domínguez asegura que "ha merecido la pena ser futbolista, especialmente por todo el cariño y apoyo que estoy recibiendo estos días". Además, señala que "soy muy cabezón y estoy muy seguro que algún día saldré de ésta".

SUS INICIOS COMO JUGADOR: durante la entrevista en Onda Cero, Álvaro Domínguez cuenta cómo fueron sus inicios como jugador profesional. Comenta que fue su padre el que le animó a elegir la posición de central y "a partir de ahí, fui creciendo poco a poco hasta llegar al Atlético y a la selección". También, recuerda ese día en el que "el Real Madrid me echó y decidí hacer inmediatamente las pruebas con el Atlético de Madrid".