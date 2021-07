Adriana Cerezo: "No me conformo con la medalla de bronce"

Adriana Cerezo, que se proclamó campeona de Europa en abril, arranca su andadura en Tokio 2020 a partir de las cinco de la madrugada (hora española) en la especialidad de -49 kg. de taekwondo. Será la primera vez que participe en unos Juegos Olímpicos y lo hace con la ambición de convertirse en la primera medallista española en Tokio 2020.

“Pienso que puedo ganar la primera medalla para España, sino no estaría aquí. No me habría planteado venir si solo fuese para participar. Tenemos las miras puestas en ir a por todas. Voy a por la primera medalla y no me conformo con la de bronce. Ojalá Adrián Vicente y yo consigamos las dos primeras medallas para España”, confesó deseando que su compañero Adrián Vicente (-58 kg.) también pueda ganar un metal.

A sus 17 años, es la más joven, asegura no estar nerviosa antes de la competición pero sí con "muchísimas ganas de empezar la guerra". "Quiero empezar ya para ver si salen las cosas que hemos estado entrenando. Tengo un poco de nervios por ver como sale, pero con muchísimas ganas, por supuesto. Los nervios se llevan por dentro y la tensión es muy importante tenerla cuando llegue el momento de competir. Estoy bastante calmada, el trabajo está hecho y no queda nada, solo jugar las cartas que tenemos”.

"Compartir gimnasio con deportistas que veía por la tele, es increíble"

Además, cuenta que llegó a Tokio sin expectativas de cómo serian los Juegos Olímpicos por la pandemia del coronavirus pero se ha llegado una gran sorpresa."Es todo muy normal, la gente pasea por la villa, todo el mundo con mascarilla. No es nada distinto a la realidad a la que estamos acostumbrándonos, aquí la gente está haciendo vida normal. Para mí es una pasada compartir gimnasio o comedor con deportistas a los que veía por la tele, está siendo increíble”, añadió.

Sobre sus sensaciones en la villa olímpica, destacó que los primeros deportistas que le han impactado han sido Garbiñe Muguruza y Pau Gasol. "Me los encontré en el gimnasio y me quedé flipada. Tardé de cinco segundos en reaccionar para pedirle una foto".

Celia está recibiendo mucho apoyo desde España. “Está todo el pueblo de mi padre preparado para ver el combate en pantalla gigante. Siento el apoyo de todo el mundo, no solo del pueblo, sino también de la gente de mi gimnasio, mis padres y toda la gente que está en España. Me han llegado muchos mensajes de gente que ni pensaba que sabrían que competía en los Juegos, es algo increíble. Sentirte parte de la ilusión de la gente es una sensación muy chula”.

Su pasión por el taekwondo empezó con cuatro años

Debido a que necesitaba descansar por la cercanía de su prueba, no acudió al desfile de la ceremonia de apertura.“Es una pena el hecho de no haber podido estar en la ceremonia, me habría gustado. Pero son muchas horas de pie, algo muy cansado, y si empiezo pronto la competición es mejor estar en la cama descansando. Por un lado me da pena, pero por otro lado pienso que ya habrá otras cosas para vivir. Espero estar en París 2024”.

También habló de cuando empezó su pasión por el taekwondo. “Mi amor por las artes marciales empezó desde que era pequeña y veía películas. Con cuatro años empecé a practicarlas”.