El debate de los jueves: ¿Es imprescindible el VAR en La Liga?

EN EL TRANSISTOR

El gol no concedido a Leo Messi en Mestalla ante el Valencia fue uno de los errores arbitrales más notorios de la temporada. Los árbitros están siendo el foco de atención en cada jornada y desde las instituciones del fútbol español no terminan por incorporar la tecnología. Por ello, en el debate de los jueves analizamos si es necesaria la implantación del VAR en La Liga. Roberto Gómez y Edu Pidal han defendido que 'NO' es necesario el VAR mientras que David Alonso y Alfredo Martínez defienden el 'SÍ'.