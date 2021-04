Así es Erik Alonso, el joven español que ha comprado el Derby County para llevarlo a la élite

Un empresario español de 29 años ha adquirido el Derby County de la segunda división inglesa. Es un ex boxeador profesional que dejó su carrera y ahora se ha lanzado al reto del fútbol: "Nos ha surgido una oportunidad muy interesante, me muevo por retos y dije por qué no. Quiero hacer del Derby County un éxito. Yo tengo unos socios en un holding y decidimos la compra en conjunto. La respuesta de los aficionados creo que ha sido muy buena, y he notado buenas palabras. Al final su suerte va a ser la mía. Habría entendido que dudaran de mí por mi edad pero no ha sido así".

Nos habla de la competición, cree que económicamente está muy por encima de España y para demostrarlo nos da algunas cifras: "La segunda división española no puede compararse económicamente con la inglesa. Cualquier equipo que sube de la Championship a la Premier tiene 170 millones de euros. Ese es el objetivo. En segunda, ingresamos en derechos de televisión unos cuarenta millones de euros"

El entrenador es el mítico Wayne Rooney y dice Erik que le ha sorprendido mucho por su gran predisposición y por su sentido del humor. En cuanto a fichajes dice que le gustaría llevar a su paisano Fernando Llorente.