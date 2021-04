Lucas Pérez sobre Abelardo: "No me gusta que me manche por algo que no he hecho"

El jugador del Alavés Lucas Pérez, salió de las alineaciones de su anterior entrenador, Abelardo porque consideraba que le había faltado el respeto a él y a sus compañeros. Una decisión que confiesa Lucas Pérez que no entiende, porque nunca ha faltado el respeto a nadie en el club y simplemente atravesó una etapa de desánimo. "Yo no me alegro de de la destitución de Abelardo. No contaba conmigo porque pensaba que había faltado el respeto tanto a él como a mis compañeros, pero eso no es verdad. He hablado con los capitanes y me han dicho que no lo han sentido", asegura un Lucas Pérez que intenta buscar un explicación: "No sé si el Pitu por la presión o por la insistencia de las cosas ha pasado eso. El Pitu ha ganado conmigo en el campo, no sé dónde viene lo de que le he faltado al respeto porque nunca ha salido ese tema de conversación. Yo lo único que puedo hacer es demostrar en el campo"

"No me comentó nada en privado"

Una de las cosas que más extrañó a Lucas es que no le comentó nada en privado: "Mi última conversación con Abelardo es después del partido del Betis que no jugué. De ninguna manera me comentó nada de falta de respeto antes de decirlo en público. Él me comentó que me veía desanimado, a mí no me salían las cosas en el campo, y luego todo lo que se ha hablado me afecta y a mi familia. De ahí a yo haber cometido un acto para castigarme con un expediente, es otro paso. No sé por qué motivo lo hace ver así en la prensa".

Y han circulado muchos rumores en torno a su vida privada: "La gente se aburre mucho y se inventan cosas. Cuando las cosas van mal pues la gente se lo cree. Como persona te hace daño porque no es verdad. Llevo doce años de profesional y nunca he tenido un problema con un entrenador, no lo entendía. Desde que él lo dijo en público, se rompió la confianza. Si hubiera seguido yo hubiera estado disponible para jugar. Salvar al Alavés es lo que realmente me preocupa".

"Me han dolido mucho las palabras porque soy un profesional, y no me gusta que me manche por algo que no he hecho. No tengo problema personal con él, y entiendo que también ha sufrido porque siente el Alavés", asegura Lucas.

El obetivo, salvar al Alavés

"Si ganamos al Huesca y nos vemos fuera del descenso eso nos va a ayudar mucho anímicamente y las cosas nos van a salir mejor porque esto son dinámicas", Un futbolista quiere jugar, el nuevo entrenador tras la charla que tuvimos, ha escuchado de mi boca que estoy comprometido.