Iago Aspas sobre la Selección: "Yo hago mi trabajo y si luego hay suerte..."

Iago Aspas atiende a El Transistor tras la derrota del Celta tres goles a cuatro ante el Sevilla con un doblete del de Moaña. La gran pregunta es qué opina de su ausencia en la Selección: "Siempre digo lo mismo sobre la Selección, yo trabajo en mi club y lo que tenga que venir que venga". Estuvo en su rival del día de hoy, pero no pudo triunfar, ¿El motivo?: "¿Por qué no exploté en Sevilla? Porque jugaba poco, pero me trataron genial en Sevilla".

Un Aspas que no se arrepiente de ninguno de los pasos que ha dado en su carrera: "Estoy muy contento de la carrera que estoy llevando, me queda la mala espina de estas dos últimas temporadas. En esta creo que estamos dónde merecemos, no estamos para mucho más". En cuanto al partido de hoy es muy explícito: "Para el aficionado un partido de la hostia, para nosotros jodido porque hemos perdido. Hemos llegado justo de gasolina y hemos cometido fallos". Y sobre la polémica no lo tiene claro: "No vi la jugada del penalti, me parece raro que el delantero vaya a rematar el codo del defensa. Pero sin más".