Escucha en directo el Real Madrid - Fenerbache en Radioestadio

Este viernes, desde las 20:30, la Final Four de baloncesto se juega en Radioestadio. Desde el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, no te pierdas la segunda semifinal ente entre el Real Madrid y el Fenerbache. Los de Pablo Laso disputan su tercera Final Four consecutiva, pero en esta ocasión el factor cancha juega en su favor y buscarán lograr la ansiada copa de Europa veinte años después. Y curiosamente, en frente estará el Fenerbache de Obradovic, el último entrenador que hizo a al Real Madrid campeón de Europa, y que no le pondrá nada fácil a los blancos el pase a la final del domingo.

Con la narración de Albert Arranz y David Camps, y los comentarios de Pepe Catalina y Mario Pesquera.

Y el domingo, vive el tercer y cuarto puesto y la gran final en Radioestadio

El mejor baloncesto de Europa se juega en Radioestadio con Javier Ares, Javier Ruiz Taboada, y todo el equipo de deportes de Onda Cero. No te lo pierdas