Sandoval estalla contra el arbitraje en el Fuenlabrada-Ponferradina: "Esto no se puede tolerar"

La derrota del Fuenlabrada ha desatado la indignación entre la afición y la plantilla del equipo madrileño, que iba ganando 2-0 en el minuto 88 y ha caído en el 98' con un gol de Daniel Ojeda... y con polémica arbitral. Las imágenes de los minutos finales han dejado mucha tensión en los banquillos y también en el terreno de juego.

Así lo ha mostrado José Ramón Sandoval en Radioestadio, donde se ha quejado del arbitraje: "El cabreo no se me ha pasado. Esto no se puede tolerar. Ya ni con el VAR nos ponemos de acuerdo", ha dicho el técnico del Fuenlabrada, que ha añadido que les han pitado una falta "increíble para el mundo del fútbol" y después se han dejado un fuera de juego "dudoso".

"Cómo te van a dar una explicación cuando ves que no tiene lógica nada lo que ha pasado, y menos cuando en la primera falta el línea dice al árbitro que no es falta y el colegiado le dice que bueno, que la ha pitado ya. Te das cuenta de que esto no son cuestiones de tonterías, sino falta de criterio como la falta del segundo", ha comentado Sandoval.

Sandoval también ha reconocido que el vestuario está "muy mal": "Los chicos están muy mal, con el esfuerzo que habían hecho. Habían sido superiores al rival en todas las acciones. Hay que pararse a pensar porque hay muchas almas detrás y no se puede jugar con la ilusión de tanta gente". Además, ha cargado contra el árbitro, Rubén Ávalos Barrera: "Nos tocó una vez hace año y medio y nos expulsó un jugador, no pitó un penalti... Ese partido empatamos, con el tiempo coincidimos otra vez y me dijo que estaba roto, que tuvo un mal partido. Este año nos ha vuelto a tocar la misma carga".

Por último, ha dicho que el Fuenlabrada ha hecho "muchas cosas mal" este año y que esta derrota no sería motivo de descenso, pero la victoria llegaba en el momento en el equipo "se había enganchado" de nuevo a la competición.