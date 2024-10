Manolo González: "He caído de pie en el Espanyol y los resultados han ido saliendo"

Manolo González es uno de los entrenadores de moda en el fútbol español. El técnico del Espanyol se ha ganado el cariño de la afición perica por su naturalidad y su cercanía, algo que él mismo admite: "El trato es muy bueno, mucha gente me lo dice, pero la realidad es que no he dejado de hacer las cosas como las he hecho siempre. Soy como he sido siempre, también en un banquillo, y si me ha ido bien, para qué cambiar".

El entrenador reconoce que encajó "bien" desde el primer momento y los jugadores del Espanyol creyeron en su manera de trabajar, algo que permitió el ascenso de categoría. "Hay mucho trabajo detrás de lo que hacemos, mucho preparar partidos, analizar al rival, cambiar de sistema en el partido...", cuenta Manolo González, que también afirma que "si el equipo no tiene juego, estás muerto".

"Los propios jugadores me decían que estaban seguros con la manera de trabajar, que no se habían notado tan seguros. Puedes ganar o perder, pero te sientes seguro y es de agradecer", comenta Manolo González, que añade que las pausas de hidratación "ayudan" al equipo: "Las pausas nos ayudan, porque hay un plan de partido y el día del Atleti, por ejemplo, no se estaba haciendo bien y ese momento nos ayudó".

En un fin de semana sin fútbol de Primera, Manolo González está más cerca de los suyos: "Es un fin de semana para estar con mi familia, lo llevan muy bien, somos muy normales y seguimos haciendo la misma vida que hacíamos antes".