Las campeonas del Mundo se cuelan en Radioestadio: "Se va a liar muy gorda cuando lleguemos a España"

El Mundial se ha vivido en Radioestadio y prueba de ello es que las principales protagonistas del histórico encuentro ante Inglaterra se han colado en el programa para contar cómo han vivido y están viviendo la victoria y su triunfo en el Campeonato del Mundo.

Jenni Hermoso: "Esta estrella ya no me la quita nadie"

Jenni Hermoso ha dicho que a pesar de todo lo que han sufrido, al final se han llevado la estrella en el pecho y reconoce que ha podido ver la repetición del penalti que ha fallado: "Se ha adelantado un poco, pero bueno, que se adelante todo lo que quiera, que yo soy campeona del mundo. He fallado, pero esta estrella ya no me la quita nadie".

Salma Paralluelo: "Con ese esfuerzo hemos levantado la Copa"

Otra de las protagonistas del día ha sido Salma Paralluelo, nombrada Mejor jugadora joven del campeonato, que asegura que en cada partido "se juegan las cartas" y que "hay que dejarse la piel te pongan donde te pongan y cuando te pongan": "Lo hemos hecho todas durante todo el torneo y con ese esfuerzo, hemos levantado la Copa".

Jorge Vilda: "Ha sido un año duro"

El seleccionador ha recordado el año tan convulso vivido en el seno de la Federación y que "ahora mismo" lo dan todo "por válido" después de haber conseguido el Campeonato: "Al final hemos seguido trabajando, centrándonos en el fútbol, que es mi pasión y mi profesión", ha explicado y ha elogiado a sus jugadoras: "Todos a los que nos hemos enfrentado han sido rivales durísimos y estas jugadoras han sido capaces de superar todas las adversidades".

Olga Carmona: "Ojalá esto sirva para impulsar el fútbol femenino"

Por su parte, la autora del tanto de la victoria ha reconocido encontrarse sin palabras y muy emocionada por el momento único que está viviendo. Ha dicho que no son conscientes de lo que han conseguido y espera que esto sirva para impulsar el fútbol femenino. Sobre cómo se vivirá este día en el futuro, ha dicho: "No me gusta mucho la fama, pero sé que se va a formar muy gorda cuando lleguemos a España".

Aitana Bonmatí: "Guardiola es uno de mis ídolos"

La mejor jugadora del Mundial ha coincidido con sus compañeras al asegurar que no son "conscientes" de lo que están viviendo y ha reconocido que prefiere disfrutar el momento porque estas son cosas que se pasan muy rápido.

Respecto a los elogios recibidos durante todo el Mundial por parte de compañeros de profesión como Iniesta, Xavi o Pujol, asegura que es increíble que jugadores que han sido referentes, la escriban ahora a ella.

Alexia Putellas: "Muy feliz por esa gente a la que hemos inspirado"

Dos veces ganadora del Balón de Oro, no ha estado muy presente durante el Mundial por las consecuencias de una lesión que la ha apartado de los terrenos de juego durante toda la temporada. Aún así, Putellas asegura sentirse "muy feliz" por toda esa gente a la que han inspirado en alguna cosa.

Sobre su papel a la hora de visibilizar el fútbol femenino, ha dicho que hace dos o tres años, muchas cosas de las que hacía eran para visibilizarlo, pero que es cierto que ahora hay mucha más repercusión: "Ahora es cosa de todas, de las compañeras que están".

Luis Rubiales: "Vilda ha gestionado el asunto con gran calidad"

El presidente de la RFEF ha dicho que a pesar de todo el sufrimiento vivido durante este año, que ha calificado como "difícil", respalda el trabajo realizado por Jorge Vilda, que se ha entregado y ha sido muy valiente. También muy criticado: "Algunas de las críticas pueden tener razón, pero yo conozco el asunto desde dentro y él lo ha gestionado con gran calidad. Estoy muy contento por él y por estas 23 mujeres".

Sobre cómo ha vivido en el palco con la reina Letizia y la infanta Sofía el encuentro, bromea diciendo que se ha saltado varias veces el protocolo al abrazar a Doña Letizia y besar a la infanta Sofía.