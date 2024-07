Alcaraz, tras conquistar su segundo Wimbledon: "Es increíble, como un sueño hecho realidad de nuevo"

Carlos Alcaraz ha conquistado su segundo Wimbledon tras ganar a Novak Djokovic en una final que ha solventado en tres sets. El español ha arrollado al serbio con un 6-2, 6-2 y 7-6 (4).

"Es increíble, es como un sueño hecho realidad de nuevo", ha dicho Alcaraz en 'Radioestadio', donde ha añadido que "trabaja para esto todos los días", además de reconocer que hubo momentos duros cuando Djokovic salvó bolas de partido: "No te voy a negar que he visto hacer milagros a Djokovic y ha habido pensamientos cortos, pero de complicarnos bastante el partido".

Alcaraz también ha comentado que le apetece "sentarse en casa" para "celebrar" y "pensar" en lo que ha logrado. "Es momento de pensar lo que he conseguido, de celebrarlo. Intento normalizarlo, tomármelo con naturalidad, pero no nos podemos dar por satisfechos, queremos más y esto del tenis no para", ha señalado el tenista.

El murciano admite que llega "a mejor nivel" si despliega su juego: "Hay que llevar a nuestro juego al partido. Si nos reímos y lo pasamos bien, saco el mejor nivel y tengo más oportunidades de ganar el partido. Tratamos de ser fieles a eso".

Por último, Alcaraz ha dicho que se siente "bastante más maduro" que hace un año "en términos de cómo gestionar y lidar con ciertas situaciones": "Intentamos aprender de situaciones para no volver a cometerlas. Hoy lo hemos hecho mejor".