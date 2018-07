El Athletic quiere brindar su primera gran noche europea al nuevo San Mamés

El Athletic de Bilbao encara la vuelta de la última eliminatoria previa de la Liga de Campeones con la intención de hacer valer en el flamante nuevo San Mamés, espléndido una vez cerrada ya al completo su estructura, la ventaja que le otorga el 1-1 conseguido hace una semana en San Paolo ante un Nápoles de Rafa Benítez al que sigue respetando como cuando supo que iba a ser su rival.

El conjunto vasco se plantea el encuentro de esta noche (20:45 horas) como un reto histórico en un club ya con 116 años de vida, el de acceder a su segunda Fase de Grupos de la Champions League frente a un rival del poderío del vigente campeón y tercero de la Copa y la Liga italianas y además en el primer día en el que el nuevo San Mamés lucirá todo el esplendor que espera mostrar al mundo en la Eurocopa 2020.

El equipo de Ernesto Valverde llega con las certezas que le dieron su destacada temporada anterior, pero con ciertas dudas propias de comienzos de temporada. Aunque el 'txingurri' ha dejado claro el once con el que acometer el arranque oficial del curso, con el cambio de Beñat por Ander Herrera obligado por la marcha del jugador del ahora futbolista del Manchester United, varios jugadores se han mostrado alejados de la forma que presentaban los últimos meses de la campaña anterior.

Así, hombres que han salido este verano de lesiones de importancia, como Gurpegui y Aduriz, no están lo afinados de sus mejores días, y otros a los que se esperaba mejor tampoco están arrancando conforme a lo previsto. Son los casos de Iraola, Balenziaga, Iturraspe y Susaeta.

No obstante, sí hay rojiblancos que han llegado muy bien a estas fechas y que fueron claves en San Paolo. Como el eléctrico Muniain, goleador en San Paolo, el meta Iraizoz o el propio Beñat. Aunque este último todavía no acaba de encajar como quiere Valverde en un once que,a pesar de todo, podría ser el mismo de San Paolo.

Iraizoz, De Marcos, Laporte, Gurpegui, Balenziaga, Iturraspe, Rico, Beñat, Susaeta, Muniain y Aduriz podrían ser los encargados de intentar hacer felices a la inmensa mayoría de los 50.000 espectadores que se darán cita a la noche en 'La Catedral'. No a todos porque entre todos ellos se esperan a algo menos de mil seguidores del Nápoles, que llega a San Mamés sin el reciente fichaje Jonathan de Guzmán.

Por tanto, es probable que Rafa Benítez repita la idea que en la ida solo le funcionó en los primeros minutos y en la última media hora. En ese último tramo, ya con el belga Dries Mertens en el lugar del desacertado Lorenzo Insigne, lo que podría hacer que el técnico español siguiese apostando por el belga.

Otro que podría entrar en el once es el francés Faouzi Ghoulam en el lateral izquierdo por el uruguayo Miguel Ángel Britos, que no convenció mucho en el San Paolo. Por lo demás, parece claro que dentro del 1-4-2-3-1 que ya utilizó Benítez en la ida, en la portería repetirá el brasileño Rafael y en defensa Christian Maggio, Raúl Albiol y el francés Kalidou Koulibaly.

Con el brasileño Jorginho y el uruguayo Walter Gargano, este de los destacados en la ida, en el doble pivote, arriba apuntan a fijos en el once titular el eslovaco Marek Hamsik, dirigiendo todo el juego celeste, y dos exmadridistas claves en el juego de contraataque por el que apuesta el conjunto italiano: José Callejón y el argentino Gonzalo Higuaín.