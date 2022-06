Villa: "Es un error comparar. Esta Selección es otra generación y hay que apoyarles"

Se cumplen 14 años del triunfo en la Eurocopa de 2008 de la Selección en la que Villa tuvo un papel muy importante pese a que no pudo disputar la final: "El tiempo pasa rápido pero esos recuerdos no se olvidan. Feliz cumpleaños a todos de una fecha tan especial 14 años después. Pese a que no pude jugar la final, fui partícipe desde el banquillo y me sale la sonrisa".

"Luis Aragonés nos cambió la mentalidad, cambió al fútbol español, le estaremos siempre agradecido; es el mejor entrenador del fútbol español", reflexiona.

Sobre la actual Selección se muestra esperanzado y asegura que es clave no compararles: "Es un gran equipo con un gran entrenador. Se disfruta mucho verles, ganar es complicado pero hay que apoyarles y ojalá nos den alegrías lo más pronto posible. Es un error comparar. Es otra generación, hay que apoyarles. Si les restamos presión es bueno para todos".

En cuanto al fútbol actual, de los equipos en los que ha estado al que más sigue es al Atlético por cercanía: "Sigo a todos, voy más al Metropolitano porque vivo en Madrid pero sigo a todos y les apoyo".