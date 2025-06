Vicente Moreno, sobre su despedida de Osasuna: "Cuando uno tiene las cosas claras tiene que tomar decisiones"

Llegó como sorpresa la decisión de Vicente Moreno de no seguir al frente de Osasuna y ahora ya conocemos cual será su próximo destino, la liga catarí. En su primera temporada al frente del equipo rojillo y a tan solo tres partidos de finalizar el curso, el valenciano anunciaba en rueda de prensa que no seguiría en el equipo rojillo.

Una temporada que rozó la clasificación europea ya que con los mismos puntos que el Rayo el club madrileño se quedaba con la plaza europea. Ahora al entrenador le llega un nuevo reto y será entrenando Al Wakrah de Catar y se ha pasado este miércoles a contarnos todo acerca de esta decisión: "Nos hemos quedado a un gol de meternos en Europa, en general creo que ha sido una temporada muy buena".

"Es difícil de entender pero soy persona de guiarme por lo que uno va sintiendo. Lo iba a hablar a final de la temporada con Osasuna pero yo lo tenía claro y creía que era el momento de decirlo. Tengo una relación magnífica con todas las personas que forman el club pero cuando uno tiene las cosas claras tiene que tomar decisiones", asegura.

Osasuna ya ha elegido sustituto, Alessio Lisci, uno de los nombres de la temporada que ha conseguido llevar al Mirandés a disputar la final del playoff de ascenso tras vivir una temporada que comenzó con ausencias y partidos suspendidos por la falta de jugadores.

Vicente ya experimentó lo que es entrenar fuera de España cuando lo hizo en el Al-Shabab de Arabía Saudí y vuelve a Oriente Medio: "La experiencia en Arabia fue buenísima y hemos decidido ir ahora a Catar a vivir una nueva experiencia, tiene un proyecto que desde que me lo explicaron me gustó".

"Entiendo que la gente piense que estas decisiones sean por dinero pero yo las tomo pensando en otras cosas. En Arabia pude pelear por la liga y aquí en España es muy difícil estar en un equipo de esos. Me he puesto en contacto con jugadores que he tenido para este nuevo reto", afirma.