Toni Nadal: "No quedaba más remedio que asumir que el tenis se había acabado"

Hoy es un día triste para el mundo del deporte español, Rafa Nadal ha sorprendido a las 11:00h. publicando un vídeo en sus redes sociales donde anuncia que se retira del tenis y que su último torneo será la Copa Davis que se disputa en Málaga a finales de noviembre. Como legado deja 22 Grand Slam que le colocan como el segundo tenista con más trofeos, solo por detrás de Novak Djokovic.

Su entrenador y tío, Toni Nadal, se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche para analizar la noticia: "Me enteré está mañana porque nos mandó un mensaje por el grupo de la familia diciendo que hoy anunciaba la retiraba. Por una parte sentí emoción y por otra tristeza. Yo sabía desde hacía tiempo que tenía pensado retirarse en la Copa Davis de Málaga".

"Hay una sensación de que sabías que el cuerpo no daba más de sí y que no quedaba más remedio que asumir que el tenis se había acabado", asegura. Toni ha hablado de la verdadera intención que tenía su sobrino a comienzo de año: "Él tenía la voluntad de al menos despedirse jugando un año normal o haciendo la temporada de tierra. No pudo ser, el tiempo no funcionó y creo que tomó la decisión más acertada. Por mucho que uno quiera seguir la edad no perdona y las lesiones tampoco".

Rafa Nadal llevaba dos años sufriendo un verdadero calvario por el tema de las lesiones que no le dejaban llegar a un buen nivel para poder competir: "En 2005 ya demostró que con trabajo y dedicación puede superarse cuando le aseguraron que sería imposible competir al máximo nivel por los dolores en el pie".

Toni recuerda los primeros pasos de Rafa Nadal en el tenis cuando apenas era un niño y asegura que desde el primer momento confió en él: "Yo como soy una persona que me suelo ilusionar recuerdo que cuando tenía 7 años le dije a su padre que sería campeón de España. Tenía a un chico entrenando que era número 2 de España y veía que Rafa tenía mejores condiciones".

"A medida que fue creciendo veíamos a Carlos Moyá que llegó al número 1, pensaba que era peor que Rafa entonces él podía llegar al número 1 también. Cuando consiguió su primer Roland Garros con 19 años, pensaba que entonces con 20 lo podría volver a ganar. Este es el proceso lógico que apliqué. Aunque nunca llegué a imaginar todo lo que consiguió, si que sabía que era un gran jugador", cuenta.

Toni Nadal es consciente de que sino hubiera sido por las lesiones su sobrino no habría tenido techo: "Muchas veces me han preguntado quien es el mejor del mundo, siempre digo que por títulos Djokovic, por juego creo que es Federer y el que creo que hubiera sido mejor sería Rafael sino hubiese sido por las lesiones".