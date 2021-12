Tertulia: "Es admirable como el Barça se intenta reforzar sin tener dinero"

LaLiga cierra su primera vuelta este fin de semana con gran parte de los equipos mermados por los contagios masivos de covid, con reducción de nuevo de aforos al 75%. Se abre con el Valencia - Espanyol en una fecha marcada por la multitud de casos. El encuentro será el último que se dispute antes de que entren en vigor este próximo día 1 las nuevas restricciones que reducen al 75 por ciento el aforo de los partidos.

Analizamos los casos positivos en LaLiga. En el Barcelona ya son diez los casos positivos. En el Real Madrid hoy se suma Luka Jovic aunque empieza a haber algún negativo.

En el mercado el nombre del día es el de Morata. Xavi quiere al delantero y aunque la operación es complicada, está en marcha. Y mientras, sigue enquistada la renovación de Dembelé. "Antes que estar en la grada, mejor moverse y ponerle en el mercado y recuperar algo de dinero", señala Ortego. Susana Guasch apunta que "debe ser un gran disgusto para Laporta porque dice que es mejor que Mbappé". Misterchip señala que "le pondría a jugar todos y cada uno de los minutos. Si se quiere ir, hay que exprimirle".

"Me admira como el Barça se intenta reforzar sin tener dinero. Si lo consigue Alemany es muy admirable. Esos trueques, llamadas, me parece increíble", señala Enrique Ortego. Misterchip cree que sería, la de Morata, una buena incorporación: "Lucha mucho, es un delantero muy completo. En España se le ha vilipendiado no sé por qué. Me parece mucho más regular que Depay