Sergio Llull: "En el Real Madrid luchamos para llegar a finales y ganarlas"

Sergio Llull, capitán del Real Madrid Baloncesto, se ha pasado este martes por los micrófonos de Radioestadio Noche en la previa de la Final Four de la Euroliga. El equipo madrileño viaja mañana a Berlín para enfrentarse el próximo viernes a su rival de semifinales, Olimpiacos: "Es uno de los equipos clásicos de la Euroliga. Un rival muy físico y duro por lo que tendremos que hacerlo muy bien".

El Real Madrid busca conseguir su segundo título europeo consecutivo tras ganar, hace hoy justo un año, la final de Kaunas en la que una "mandarina" del propio Llul, sobre la bocina, supuso la Undécima del club blanco: "Lo recuerdo con mucho éxtasis. La canasta la he visto cerca de un millón de veces".

"El ADN de este club es no rendirse nunca y es lo que intentamos inculcar a los nuevos. Hay que luchar hasta el final", asegura. El Madrid juega su Final Four número 10 de los últimos 13 años, un hecho histórico: "Se consigue con una seña de identidad como equipo. No es fácil clasificarse y mucho menos ganarla".

Tras la era dorada de Pablo Laso a las órdenes del banquillo blanco, muchos dudaban de Chus Mateo como sustituto pero la realidad es que en su segunda temporada ya encara su segunda Final Four europea buscando revalidar título: "Da igual quien esté, en el Madrid luchamos para llegar a finales y ganarlas".

Además, el Real Madrid cuenta con la posibilidad de conseguir el doblete de campeones de Europa en la sección de fútbol y baloncesto, algo que consiguieron en el 2018: "Ojalá podamos repetirlo. Los dos equipos lucharemos por eso".

Llull finaliza contrato a final de temporada pero no piensa en retirarse todavía: "Tengo ganas de seguir jugando y espero que el Real Madrid quiera que siga aquí y renovar".

El que si se retirará tras la Eurocopa de Alemania 2024 es Toni Kroos, que lo ha anunciado esta misma mañana. Noticia que a Sergio le ha pillado de sorpresa: "Triste porque creo que tiene un nivel actual de fútbol espectacular pero cada uno tiene su forma de verlo y de dar ese paso. Quiero darle las gracias por estos 10 años en el Real Madrid donde hemos disfrutado mucho".