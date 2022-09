Scariolo: "Siento orgullo. Solo bastaba con ver las previsiones previas"

Sergio Scariolo advirtió en esta misma casa antes del Eurobasket que no olvidáramos a Alemania entre las favoritas y lo ha clavado: "Desde el inicio vi claro lo de Alemania. Me impresionaron sus partidos de la preparación y de la ventana. Parece que están en una misión, en casa, con el ambiente, con una maquinaria puesta al servicio del equipo y con jugadores NBA contrastados, de Euroliga... Están jugando muy bien y jugar en casa le ha dado un plus de consistencia y energía".

El técnico reconoce el orgullo que siente por lo que está haciendo su equipo: "Siento sensación de orgullo. Esta situación es muy distinta. Hay ocho jugadores que nunca habían participado. Esto habla de muchas cosas. Hay mucho espíritu de pertenecer. Bastaba con ver las previsiones previas objetivas, superar cualquier expectativa hace que haya este orgullo"

"Ese momento con Rudy sentado y yo de pie cerca, fue un momento en el que le dije, consigues emocionarme. He visto muchas cosas, gestas... Pero verle como la película de Gladiador, yacer exhausto muerto, pero habiéndolo dado todo. Estaba en un papel totalmente diferente que en cualquier otro campeonato, ha entrado en el papel de líder y veterano que está para sus compañeros", rememora y añade que "Rudy no da nada por perdido, nada por imposible. Tiene un talento especial que le viene de esa sensación que ha ido madurando de que no quede por no haberlo intentado".

Scariolo explica la diferencia entre dirigir a este equipo y a la anterior generación: "Aquel era un equipo más complicado a nivel de gestión y este es más complicado a nivel técnico táctico. Aquella tenía más talla, más cualidades, más talento pero muy compleja a la hora de gestionar personalidades que eran estrellas en sus equipos y que tenían que venir a un rol muy complementario".