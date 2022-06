¿Qué supone para el Barça activar las palancas financieras?

Los socios compromisarios del FC Barcelona dieron el visto bueno para que el club negocie la venta de hasta el 49,9% de BLM (la venta al detalle del club) y para la cesión de hasta el 25% de los derechos televisivos de LaLiga, en la Asamblea Extraordinaria que se celebró de forma telemática este jueves con la junta directiva de Joan Laporta presente en el Auditori 1899 del Camp Nou.

"Vender patrimonio nunca es una buena noticia. El Barça pierde valor como club pero estaban ante un matchball financiero que solo se podía solucionar con una venta de algún activo", señala el economista Marc Ciria que explica que activar estas palancas lo que hace es dar una nueva oportunidad al club: "Dependerá de la gestión del club cuando vuelva a la casilla de salida. Lo que es evidente es que ya no podrá vender ciertos derechos. Ahora el 75 por ciento de sus derechos de televisión no pueden vender nada y el otro 25 lo vende ahora".

"Accediendo a estas palancas el club ya no va a estar sometido a la regla 1-3. Todo no se va a utilizar en fichajes, una parte muy importante a reestructurar deuda. Si el Barça inyecta 600 millones antes del 31 de julio no tendrá que someterse a esa regla 1-3, 1-4", añade.

Guardiola habló de que el club debería hacer una temporada de perfil bajo para regenerarse: "El sector del deporte es el más cortoplacista. Hay que atraer espectadores, sponsors, fans... Hay que hacer caso a lo que dijo Guardiola de tirar gente de casa, control salarial, pero también tiene que ir al mercado porque debe competir".

"El Barça era un club rico y se empobreció muchísimo. La situación de vender activos estratégicos definen la situación. Ahora tiene la oportunidad de volver a salir de la casilla de salida y acometer algún fichaje", explica Ciria.

“Gracias a estas operaciones volveremos a tener fondos positivos, devolveremos la deuda de una forma razonable y podremos hacer las inversiones necesarias para que nuestros equipos sean más competitivos”, explicó Laporta durante la Asamblea.

Los detalles de la operación

“Y lo haremos nosotros mismos, no con otras operaciones que lo que quieren es tenernos tutelados (refiriéndose a ‘LaLiga Impulso’)”, añadió. En este sentido, Laporta aseguró que la cesión de los derechos televisivos de LaLiga el FC Barcelona la hará por un máximo de “25 años”, la mitad de lo que supondría aceptar el acuerdo con CVC de LaLiga Impulso.

En su exposición antes de la segunda votación del orden del día, Eduard Romeu explicó que la cesión del 25% de los derechos televisivos de LaLiga comportará renunciar “a un 5% de los ingresos anuales” del FC Barcelona, cifrados en 41,5 millones de euros, y que la cifra mínima que esperan conseguir es de “200 millones por cada 10% de los derechos”.

De las dos vías que los socios compromisarios han dado permiso a la junta de Laporta para aligerar la situación económica, la que parece más viable que fructifique antes del 30 de junio, según explicó Laporta, es la de la cesión de los derechos televisivos de LaLiga a un tercero después de descartar la cesión a CVC. El presidente dijo que “hay un 90% de posibilidades” de que la operación se cierre durante el presente ejercicio.

Por su parte, la venta de una parte minoritaria de BLM requiere de una complejidad mayor. Laporta dijo que trabajan con “cuatro ofertas que están entre los 200 y los 300 millones de euros” y que BLM cerrará este ejercicio con 56 millones de ingresos. Además, explicó que el propósito es tener una opción de recompra “en un máximo de cinco o seis años”.