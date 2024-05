El 'Profe' Ortega se despide del Atlético: "No gané una Champions, pero sí el reconocimiento y el cariño de la gente"

El 'Profe' Ortega se ha despedido en los últimos días del Atlético de Madrid dejando atrás una etapa histórica en el club rojiblanco y habiéndose convertido en uno de los hombres más importantes de la era Simeone. La afición lo sabe y le rindió un sentido homenaje en el último partido en el Metropolitano hace unas semanas.

"No tuve la suerte de ganar la Champions con el Atlético, pero gané una Champions con el reconocimiento y el cariño de la gente", explica el preparador físico en 'Radioestadio Noche'.

En los últimos meses se ha hablado mucho sobre su relación con el Cholo Simeone y se ha especulado sobre posibles problemas entre ambos que han terminado desembocando en su marcha, aunque el 'Profe' se deshace en elogios hacia el entrenador. "Siempre hubo una excelente relación, muy franca, con mucho respeto, no nos guardábamos nada (...) Somos amigos, nos conocemos mucho, le quiero mucho y quiero que le vaya muy bien", ha reconocido.

Sí que ha contado que no fue fácil convencerle cuando decidió empezar a trabajar con la selección uruguaya, aunque finalmente fue Simeone quien le animó a ir al Mundial de Qatar. "En el plano deportivo podía traer dudas, pero estaba seguro de que lo podía llevar a cabo y así fue. Me costó que el Cholo lo entendiera, pero cuando llegó la Copa del Mundo fue él quien me planteó que me fuera", explica.

Destaca, además, a Fernando Torres como el futbolista más completo al que ha entrenado, resta importancia a un posible fichaje por el Real Madrid en 2014 y afirma que sus mejores recuerdos son los primeros entrenamientos con Simeone.