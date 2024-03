Pepe Mel: "A mí no me han pedido salvar al equipo"

Pese a tener la salvación muy complicada, con la revolución del técnico madrileño en la Unión Deportiva Almería parece que se ha subido en cierta manera el porcentaje de la permanencia, ya que ha debutado con victoria en su primer partido, además de ser la primera victoria de la temporada.

En cuanto al objetivo de su fichaje, Pepe Mel dice que no le han pedido salvar al equipo, pero que sí compita y gane los partidos que pueda. "No es lo mismo acabar la temporada sin haber ganado que acabar la temporada de forma normal: con victorias, derrotas, empates...".

"Les he dicho a los jugadores que no piensen en la salvación porque no sirve de nada", ha reconocido".

En cuanto a lo que supone la victoria ante la UD Las Palmas, Pepe Mel ha dicho que cambia el convencimiento de los futbolistas, creer que todo es posible. "Todo lo que estaba en duda, ahora es más fácil, ahora se sienten futbolistas de Primera".