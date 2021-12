Paco Jémez: "Hacía tiempo que un proyecto no me ilusionaba como este del Ibiza"

El UD Ibiza ha anunciado la contratación de Paco Jémez que vuelve a los banquillos tras su última etapa en el Rayo Vallecano.

"Después del Rayo me tomé un año de descanso voluntario. Era el momento de parar. Pero un año es muy largo. He estado en medios de comunicación y me ha venido bien para ver la cara desde el otro lado", comenta el técnico.

Justo a su llegada el club ha tenido un brote de positivos: "Hoy solo hemos podido entrenar ocho. Espero que mañana pueda estar alguno más".

Salieron noticias de que pudo ir al Udinese: "Era un sitio muy apetecible. Una Liga que me gusta, ahora casi todos los equipos juegan. Pusieron un entrenador interino que ha sacado buenos resultados y ahí se quedó"

Paco Jémez que parece últimamente encasillado en ese papel de entrenador revulsivo, el hace una comparación: "Es como cuando una actor hace una gran película siendo cómico y le encasillan ahí. Yo he entrenado equipos en todas las situaciones. Los entrenadores cogemos los proyectos que nos ilusionen. Tanto Amadeo como Fernando Soriano me ilusionaron. El proyecto del Ibiza habla por sí solo. Y por eso me decidí a venir aquí. Si hacemos una gran segunda vuelta estaremos ahí con opciones".

"La idea la vas puliendo. Mi idea sigue siendo la misma, me gusta ver jugar bien a mi equipo y que así ganen los partidos", finaliza Paco.