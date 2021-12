¿Habrá reducción de aforo en los estadios de España?

Ana de la Torre, presidenta de a la Asociación de Médicos de Equipos de Fútbol y médico del Getafe, nos cuenta cómo de cerca estamos de que pueda haber reducción de aforos en los estadios españoles: "Puede ser pero eso depende de las comunidades autónomas y La Liga tendrá que llegar a un acuerdo con las comunidades. Creo que de momento está lejos que pase por lo menos aquí en Madrid"

"Refleja lo que estamos viviendo en la sociedad. Todos pensábamos que podía pasar. Ya se empezaron a tomar medidas antes de las fiestas porque se sospechaba que esto podía pasar", señala.

Evidentemente el fútbol no escapa al virus y tiene el añadido de que al sr grupos cerrados hay más riesgo: "Esta variante del virus es bastante más contagiosa. En el fútbol pasa eso también. Los jugadores están cerca, en ambientes cerrados y el riesgo es mayor por mucho que estén en espacios abiertos"

"Todo el mundo habla de ómicron pero no todos los contagios son de esta variante. Cuando una variante se ha extendido tanto no sé si merece la pena hacer pruebas para ver qué variante es", comenta la doctora.

Señala que en caso de dar negativo y que no haya peligro de contagio, un jugador podía no completar la cuarentena de diez días: "El porcentaje de vacunados en el fútbol es casi el cien por cien. Si un jugador da positivo son diez días de aislamiento. Es verdad que los test nos muestran la carga viral y si no hay riesgo de contagio podría entrenar con sus compañeros si la Liga da permiso"