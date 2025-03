Mariano García: "¡Qué mínimo que pillar una medalla!"

Este jueves comienza el campeonato de Europa de pista cubierta que se celebrará en Países Bajos, la expedición española llega representada por 36 deportistas que buscan alzarse con el mayor número de medallas. Entre ellos uno de los grandes favoritos es el reciente campeón de España en pista cubierta, Mariano García.

El campeón del mundo de pista cubierta y campeón de Europa al aire libre, busca conseguir de nuevo una buena gesta en Europa y conseguir de nuevo la medalla de campeón: "Actualmente me encuentro muy bien, hemos trabajado bien y que mínimo que pillar una medalla". "Entrenando me encuentro muy similar a mi versión de 2022, puedo decir que tengo más experiencia y me he curtido en tener menos nervios al estar en la línea de salida", asegura.

Mariano se enfrenta a un doble reto, comenzará en Europa y en quince días le tocará competir en el Mundial de China de pista cubierta con altas expectativas: "La estrategia que tienen los rivales es ganarme a mí y mi estrategia es ganarles a ellos. Mi entrenador antes de empezar la carrera me dice lo que debo hacer pero yo lo que hago es que si me apetece hacer eso lo hago y sino lo que a mi me interese".

"Mi intención es hacer tres carreras diferentes porque el año pasado en el Mundial de Glasgow hice dos carreras iguales y en la tercera quise hacer lo mismo y me fastidiaron la estrategia", explica. Este año la expedición española cuenta con un gran número de deportistas con los que García ha bromeado en su deseo de conseguir medallas: "Me parece que en la selección somos 36 personas pues yo firmaría 36 medallas".

Aunque sería el deseo de todos los españoles, si tuviera que hacer una apuesta real cree que "4 o 5 medallas pueden ser posibles, si fueran más mucho mejor". Además, ha dejado claro su gran deseo: "Espero que una de esas medallas sea la mía".