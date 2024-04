Marc Gasol: "Memphis se vino conmigo a Toronto, forman parte de ese anillo"

Los Memphis Grizzlies retirarán en la madrugada de este sábado el dorsal de Marc Gasol en el FedEx Forum tras el partido ante los Philadelphia 76ers. El '33' de Gasol lucirá arriba de la cancha al lado del '50' de su excompañero y amigo Zach Randolph, que ya fue retirado en 2021. Durante su etapa en los Grizzlies, Gasol jugó dos semifinales y una final de Conferencia y fue elegido hasta tres veces All-Star.

"Va a ser emocionante, sin duda. Quizás la faceta de jugador es la menos importante, sino todos los años que hemos pasado aquí como familia. Representa todo lo que nuestra familia ha conseguido en Memphis y todo lo que Memphis significa para nosotros", explica un Marc Gasol que comenzó su carrera NBA en los Grizzlies convirtiéndose en el heredero de su hermano Pau; alcanzó su culmen en Toronto, donde ganó el anillo de campeón; y terminó en Lakers, equipo donde se convirtió en leyenda su hermano.

"Memphis se vino conmigo a Toronto, forman parte de ese anillo", reconoce cuando le preguntan si tiene clavada la espinita de no haber sido campeón con los Grizzlies.

"No todo son logros deportivos. También es importante el impacto que puedes tener en la sociedad donde vives o la ciudad a la que representas. Aquí se generó una fórmula muy exitosa en la que el equipo representa muy bien a la ciudad y esta se volcó con el equipo. (...) La franquicia venía de muchos años sin ganar un partido en playoff y con una historia corta y no muy exitosa, pero con nuestro grupo cambió y evolucionó. Y en una ciudad en la que no pasan muchísimas cosas buenas todo lo que sea positivo impacta mucho. Ese cambio fue mucho más allá del deporte", explica.

Pero no todo ha sido NBA en la carrera de Marc Gasol, que también ha sido uno de los jugadores más importantes de la edad dorada de la selección española, con la que ha sido dos veces campeón del Mundo (2006 y 2019) y de Europa (2009 y 2011).

Con España logró, además, dos platas olímpicas (2008 y 2012) y una plata y dos bronces en Eurobasket (2007, 2013 y 2017). Su gran carrera le ha valido también dos grandes distinciones de prestigio a nivel nacional, como la Medalla de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo del CSD (2009) o el Premio Princesa de Asturias de los Deportes (2015).

Marc Gasol: "Memphis se vino conmigo a Toronto, forman parte de ese anillo" | Onda Cero