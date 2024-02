Lora y Esteban, sobre el derbi asturiano entre Sporting y Oviedo: "Es una pasada, un partido muy especial"

Sporting de Gijón y Oviedo se miden este sábado en Segunda División. Se trata de uno de los derbis con más historia y pasión del fútbol español, y esta temporada llega en un momento muy especial para los dos equipos.

Y es que los dos parten de una situación similar en la tabla. El Sporting es séptimo con 39 puntos, mientras que el Oviedo le sigue y es octavo con 38 puntos. Así, se prevé un derbi intenso y con mucho ambiente. Por ello, hablamos con dos exfutbolistas de los dos equipos, Alberto Lora y Esteban.

"Será la primera vez que puedo ver un derbi como aficionado en el estadio", dice Lora, que reconoce que está "nervioso", al igual que Esteban: "Se disfrutan mucho y podemos presumir de que tenemos un grandísimo derbi".

Los dos recuerdan sus primeros derbis. Mientras para Lora fue un empate en uno de sus últimos duelos con la camiseta del Sporting, Esteban estuvo presente en numerosos derbis. "Fue una pasada, la gente de aquí los vive de manera increíble", admite Lora, mientras que Esteban cuenta que su primer partido frente al Sporting cambió su carrera "para bien".

Ahora lo tendrán que vivir desde la grada, desde donde se sufre "más". "Se sufre mucho porque sabes que no depende de ti", dice Lora, a lo que Esteban añade que se entiende más al aficionado desde la grada: "Te olvidas de que has sido jugador. En el campo no tienes posibilidad de cambiar el resultado".

Para el duelo de este sábado, los dos prevén que se decidirá por "detalles": Esteban espera que el Oviedo no llegue demasiado "confiado" al encuentro y Lora apuesta por que el Sporting mantenga su juego para lograr un buen resultado.