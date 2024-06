Lamine Yamal: "Todo lo que hemos hecho en fase de grupos no sirve de nada si el domingo nos eliminan"

Lamine Yamal ha sido protagonista este jueves en 'Radioestadio Noche'. El extremo del Barça y la selección española se ha convertido en la gran perla de la temporada y todos los ojos del mundo del fútbol están puestos en su juego. Ha sido el mejor jugador del Barça este curso y es la principal esperanza de España en la Eurocopa.

Algunos, incluso, se atreven, a sus 16 años, a compararle nada menos que con Leo Messi. "Es el mejor jugador de la historia y que me comparen con él es increíble, pero no tiene nada que ver. No hay nadie que se le pueda comparar y menos yo, que acabo de empezar. Ojalá tener la mitad de su carrera", reconoce Yamal.

El extremo es un fijo en el once titular de Luis De la Fuente y el ataque de España pasa tanto por él como por Nico Williams, uno de sus mejores amigos dentro del vestuario. Tras una primera fase inmaculada, este domingo empezarán las eliminatorias con un enfrentamiento de octavos de final ante Georgia.

"Todo lo que hemos hecho en fase de grupos no sirve de nada si el domingo nos eliminan. Ya hemos jugado contra ellos, pero sabemos que no será el mismo partido", dice Yamal sobre un rival al que España ganó los dos partidos en la fase de clasificación (1-7 y 3-1).

Yamal es ya una de las figuras del fútbol español a pesar de su edad, por lo que ha sido candidato a estar en la lista de España para disputar los Juegos Olímpicos de París el próximo mes de agosto, pero el culé ha preferido tomarse un descanso tras la Eurocopa.

"Unos JJOO es una de las cosas más grandes que se pueden jugar, pero llevo una carga de minutos importante. Quiero tener una carrera muy larga y me enfadaría mucho conmigo mismo si me pasara algo este año doblando. Creo que tengo tiempo para jugarlos (...) El Barça me dijo que era mi decisión, pero pensaba que lo mejor era descansar y volver mejor para la siguiente temporada", ha explicado.

Una siguiente temporada en la que estará a las órdenes de Hansi Flick. El técnico alemán llega al Barça tras la salida de un Xavi al que Yamal guardará siempre un cariño especial. "El día que se fue Xavi fue muy triste porque fue el entrenador que me dio la confianza y me hizo debutar", reconoce.

Se especula, además, que próximamente podamos verle jugar en el Barça con el dorsal número 10 que tanto respeto impone, aunque de momento no es suyo. "El '10' es el dorsal de Ansu y hay que respetarle. En caso de que el Barça me lo ofrezca siempre he dicho que sería mi sueño", explica.