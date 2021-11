Juanfran Torres: "Clattenburg se desacredita a sí mismo. Tendría ganas de desahogarse"

El Intercity se convertió en el primer club del fútbol español en cotizar en el mercado bursátil, cuenta con el exfutbolista Juanfran Torres entre sus accionistas. No ocupa ningún cargo en el consejo de administración del Intercity pese a su condición de accionista, pero gestiona y hasta juega en la sección de fútbol sala del club con sede en Crevillente, su localidad natal, además de asesorar al equipo directivo en diferentes cuestiones futbolísticas. Respecto a su faceta en el Intercity asegura que tiene que "estar al día de todo, de cómo van las acciones. Pero ahora no es lo más importante. No hay que tener prisa, hay que tener paciencia y queda mucho trabajo".

Comenzamos la charla recordando la época del Calderón, "olía diferente, todo lo que vivimos ahí era magia. Ojalá pudiera pasar más horas allí. Cuando paso por ahí con el coche se me vienen buenos recuerdos".

"La expulsión de Griezmann para mí fue robo total. Bueno no robo, pero no está ni mirando. Se están superando parámetros, un partido bueno... pero para mí era amarilla", señala sobre la sanción de la UEFA a Griezmann que ha indignado al Atlético.

Hace poco Mark Clattenburg aseguró que en la final de Champions de Milan de 2016 entre Atlético y Real Madrid se equivocó en el gol de Ramos y luego compensó pitando un penalti a favor de los rojiblancos: "Se equivoca, se desacredita a sí mismo. Si te equivocas pues bueno, como lo hacemos todo. Pero decir que compensé... Qué credibilidad da a su profesión. El hombre se equivoca muchísimo. Tendría ganas de desahogarse o no sé que le pasaría"

El último año y medio ha compartido vestuario con Dani Alves, y no tiene duda, le parece un buen refuerzo para el Barcelona: "Está bien, va a sumar más que restar. Xavi no es tonto, si ha querido que venga es porque va a aportar dentro y fuera del vestuario. Es un gran profesional, se cuida mucho, es culé".

Hablamos sobre su sentimiento atlético pese a haberse criado en la cantera del Real Madrid y lo resume en una frase: "Me crié de blanco pero menos mal que vino el rojo a mi vida". Además, nos habla sobre su ex compañero Saúl: "No va a desfallecer, el año es muy largo y pueden pasar cosas. Filipe me comentó que a él le pasó algo parecido y en el Chelsea no encontró su sitio"