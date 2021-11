Dani Alves: "Es el reto más grande de mi carrera"

Regreso a casa: “Volver es un sueño hecho realidad. La sensación que tengo es inexplicable. Llegué aquí siendo sólo un niño, pero es que ahora soy un niño de 38 años. Di la vuelta al mundo para volver aquí, y es que como el Barcelona no hay nada. Este es el reto más grande de mi carrera. Quiero ir al Mundial y todo eso pasa por aquí. Seguro que hay gente fuera que duda de mí, pero yo voy a hablar en el campo”.

¿Cómo se gestó su fichaje?: “Sabía que el Barcelona tenía dificultades y yo quería ayudar, quería estar aquí, aunque fuese gratis. Hablé con el presidente y le dije que podría ayudar. Yo no prometo nada que no pueda cumplir. Me puse muy pesado con el presidente insistiendo en que quería volver. Ellos tenían dudas, pero al final me dijo que Xavi lo iba a arreglar. Cuando escuché eso, supe que tenía opciones, porque Xavi sabe cómo soy y el compromiso que tengo. Xavi me llamó y me dijo que contaba conmigo”.

Su rol en el equipo: “No nací para ser segundo, siempre quiero ser el primero. Vengo a pelear, a guerrillear. No vengo a pasar el tiempo ni a vivir en Barcelona. Vengo para jugar y luchar por un puesto. Voy a intentar aportar con mi trabajo, porqué la edad sólo es un número. Acabo de demostrarlo en los Juegos Olímpicos. Sé que la gente espera lo mejor de mi y voy a intentar darlo. He hablado con Dest y seguro que nos vamos a aportar mutuamente”.

¿Le gustaría que volviese Messi?: “Si me das un par de horas voy a buscar a Messi a París. Siempre se echa de menos a los grandes jugadores. Hubiese sido algo increíble que estuviese aquí, pero no se ha podido dar”.

¿Es su edad un hándicap?: “Las ganas y el espíritu de luchar por lo que deseas no cambian con la edad. Igual ahora tengo un poco menos de pelo, pero las ganas van a ser las mismas. Sé lo que representa este club y sé lo que puedo aportar, dentro y fuera del campo”.

Unión de vestuario y afición: “El vestuario está mejor ahora porque estoy yo. Estoy aquí porque tenemos que sumar fuerzas entre todos, solo podemos hacerlo bien si estamos juntos. Es momento de que los que sentimos estos colores volvamos a juntarnos. Ese hará que el club vuelva a ser lo que fue, es un trabajo conjunto de todos”.

Con el dorsal número 8: “Los homenajes hay que hacerlos en vida. Hablé con Hristo (Stoichkov) y me dijo que no tendía un par para hacerlo. También llamé a Andrés (Iniesta) y le dije que sería todo un honor llevar su número. Él me dijo que estaba en mis manos y que estaría encantado”.