Xavi: "la ilusión es enorme"

Casi 10.000 personas han asistido a la presentación de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona. Una afición entregada a la que el técnico promete no defraudar. "Nos dejaremos el alma. No les podemos fallar", ha dicho.

De nuevo en casa

El de Terrassa ha confesado que estaba emocionado por el recibimiento y promete trabajo, esfuerzo y sacrificio. Su deber es "darlo todo, somos el Barça." "Estoy ilusionado, contento. Con muchas ganas porque vuelvo a casa."

Xavi Hernández tiene ante sí el reto de reconducir un barco que va a la deriva, como se volvió a demostrar el sábado en Vigo frente al Celta. Sabe que no será fácil, pero su ilusión es el principal motor para afrontar todas las dificultades."El momento es complicado deportiva y económicamente, pero las ganas y la ilusión nos tiene que hacer ir hacia arriba."

Declara el nuevo entrenador azulgrana que viene "con una idea clara que le ha salido bien en Qatar: trabajar en equipo". "Hacer grupo y remar todos en la misma dirección", sin embargo para conseguirlo no hace falta mano dura solo cumplir las normas. "Cuando hay normas las cosas van bien, si no hay normas va mal". Respecto al mensaje que quiere transmitir a sus jugadores, Xavi ha dicho que será de "exigencia y positivismo", perseguir "la excelencia. El notable no vale. Exigencia máxima, refuerzo y respeto por los valores."

Los resultados mandan

"El Barça no se puede permitir empatar o perder un partido", ha dicho Xavi momentos después de firmar su contrato sobre el césped del Camp Nou.

El técnico es consciente del delicado momento que atraviesa el club y también sabe que los resultados mandan. "Se nos valorará por los resultados. Obtendremos resultados jugando bien". Xavi Hernández es un hombre de la casa y conoce el nivel de exigencia del club y de la afición, también sabe la presión que sufren los jugadores del Barça. "Mi idea es ayudar a los jugadores. Hay mucha presión y es difícil de gestionar. El tema psicológico es muy duro. Mi primer objetivo es ayudar a los jugadores a nivel personal y profesional."

Proyecto a largo plazo

Xavi toma las riendas del Barça coincidiendo con el parón de selecciones y debutará el 20 de noviembre en el derby frente al Español. Dice que ya están trabajando en ese partido y pensando en la victoria. "Ya pensamos en el Español. Hay que trabajar duro para que vengan los resultados. No es el mejor momento, pero estamos unidos. El proyecto es a largo y medio plazo. Tengo una idea y la quiero transmitir. Hablo del ADN Barça. Todos somos hijos de Guardiola, de Cruyff."

Emular a Guardiola

Xavi tiene ahora sobre sus hombros la misma que tuvo en 2008 Pep Guardiola. "Es una referencia, el mejor. Cualquier comparación es mala. Sé donde estoy. Nos tenemos que exigir. Los resultados dirán si los hacemos bien." Su objetivo es recuperar la identidad, el estilo, el ADN Barça.

Respecto a los entresijos de su fichaje Xavi ha explicado que Joan Laporta le llamó y le dijo: "tienes que ser tú". También ha confirmado que el club le llamó dos veces, sin embargo entonces era demasiado pronto. Ahora ha llegado el momento y por eso ha hecho todo lo necesario para desvincularse del Al-Sadd. Pero ni Xavi ni el presidente azulgrana han querido dar detalles respecto a la cláusula de rescisión que ha recibido el club qatarí para liberar al técnico catalán. "Todos hemos puesto de nuestra parte", ha concluido Laporta.

Plaga de lesiones

Xavi se encuentra con el equipo en novena posición, con 17 puntos en su haber, y la enfermería plagada. Ahora mismo son baja Piqué, Sergi Roberto, Pedri, Dembelé, Agüero, Braithwaite, Dest, Ansu Fati, Nico y Eric García. Admite el nuevo técnico que esto es un problema que deben solucionar. "Lesiones hay siempre, pero hay demasiadas. Quizás no se entrena bien", ha insinuado. "Estoy preocupado. Hay que poner orden y ver dónde está el problema. Hay que trabajar la preparación física."