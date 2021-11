Tertulia: "La llegada de Alves me parece de club pequeño"

LEER MÁS El Barcelona anuncia la vuelta de Dani Alves

Empezamos la tertulia con la noticia de que Italia irá a la repesca de la clasificación del Mundial tras quedar segunda detrás de Suiza: "Brasil, Argentina y la selecciones de las cinco grandes ligas de Europa tendrían que estar clasificadas directamente al mundial. Es una barbaridad que Italia pueda quedarse fuera del mundial. Tendría que haber una superliga de selecciones", apunta Látigo Serrano. Algo que no apoya Alfredo Martínez: "Yo discrepo. No sería bueno. Por muy Italia que seas está bien que pueda venir un equipo como Suiza y quitarte la plaza"

Con España clasificada en la tertulia ven optimismo de cara a la gran cita. Susana Guasch considera que "hay un año para ajustar piezas. Ahora hay que tener todas las ilusiones. Hay jóvenes que en un año serán mejores. No somos favoritos pero hay que ir con ilusión". En la misma línea se pronuncia Gerard López: "Desde el inicio de la Eurocopa hasta aquí, todo ha sido crecer. El equipo compite bien y está creciendo. Con un año más de experiencia, llegarán mejor al mundial"

"Gavi en el Barcelona está venido a menos en los últimos partidos. Con Xavi va a crecer todavía más. Pero a Luis Enrique su apuesta por él le ha salido perfecta. Y está mejor acompañado que en el Barcelona", añade Gerard.

Comentamos la llegada de Dani Alves al Barcelona que Alfredo Martínez ha definido como "un subidón" por lo que ha supuesto. "Es un futbolista que tiene algo que falta en la plantilla, carácter competitivo, experiencia, espíritu ganador... Además no tiene sueldo que sea un problema. Las cosas cambian. A esta edad es un regalo para Alves y un regalo para el Barcelona". Gerard en cambio ve muchas dudas en la incorporación. "No vamos a fichar a Lewandowski peor hay término miedo. Al final tiene 38 años. Voy a esperar al rendimiento pero tengo dudas. Me parece de club pequeño".