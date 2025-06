Montse Tomé, sobre Jenni Hermoso: "Lo lógico sería que se pudiera ya aceptar y entender su ausencia"

La vigente campeona del Mundo tiene este verano otro reto mayúsculo, la Eurocopa Femenina que se celebrará en Suiza del 2 al 27 de julio. La seleccionadora nacional, Montse Tomé, ha anunciado hoy el nombre de las 23 jugadoras convocadas para esta competición con las destacadas ausencias de Jenni Hermoso y Misa.

España llega como una de las grandes favoritas ya que es la vigente campeona del mundo y de la Nations League. Su andadura en este nuevo reto comenzará en la fase de grupos frente a Italia, Bélgica y Portugal, contra los que tiene un buen historial que les avala: "España tiene capacidad para poder ir a por todo pero no me gusta hablar de favoritismos. Vamos a ir con humildad".

"Estoy ilusionada y con ganas, hemos hecho mucho trabajo para confeccionar esta lista y teníamos ganas de darla a conocer y empezar a trabajar", asegura. La selección contará con una de las sensaciones del momento, Claudia Pina: "Es el año que más continuidad ha tenido y ha podido alcanzar números importantes. No me sorprende porque la conozco desde los 17 años, la hemos tenido aquí en todas las categorías y destacaba en las inferiores".

Montse también ha destacado la gran temporada de Mariona, que ha conquistado la Champions con el Arsenal y ha sido nombrada mejor jugadora de la Women Superligue inglesa: "Es una jugadora diferente. Las futbolistas que están en la selección es porque han hecho un buen trabajo".

Entre las ausencias se encuentra Jenni Hermoso, algo que no ha sorprendido ya que no iba con la selección desde octubre: "Lo lógico sería que se pudiera ya aceptar y entender. Hay que darle importancia a las jugadoras que están y valorar el equipo que tenemos. Siempre he creído en crear el mejor equipo y encontrar esas piezas que es lo que nos ha llevado este año. El equipo está bien y siente lo que hace".

Montse espera que España pueda dar el nivel y consiga algo grande en la Eurocopa ya que, además, la seleccionadora espera ser renovada al término de la competición: "Siempre he sentido tranquilidad y confianza en el presidente y esto me hace tener la cabeza en lo que toca".