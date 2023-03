Joselu, sobre la Selección: "Con Luis Enrique no estaba en la prelista, más posibilidades tengo"

El ex jugador del Real Madrid recuerda cuando llegó al primer equipo: "Firmas en el Real Madrid y lo primero que me dicen es que voy a hacer la pretemporada con el primer equipo en Los Ángeles. Claro que yo la primera vez que me metieron en el hotel, la habitación era más grande que donde vivía yo. Yo flipaba en colores. Llegabas ahí, medias, pantalones, lo que quieras. Dos toallas para la ducha... Pues son cosas que no valoramos con el tiempo cuando estás jugado en Primera División, porque sí que es verdad que somos unos privilegiados".

Es el segundo máximo goleador de la Liga, por detrás de Lewandowski y empatado con Benzemá: "No queda tampoco mal ver Benzema Joselu Lewandowski... Contento a nivel personal porque creo que a nivel de números, a pesar de estar un mes parado, pues sí que estoy contento. Al final uno lo que quiere también es ganar partidos y ojalá pues pueda seguir marcando bastante más goles y que ayuden al equipo a sumar".

"Jamás puedes pensar en que el Madrid está mal o está bien. Yo creo que si vas con esa mentalidad de que el Madrid no está bien, al final es cuando de verdad realmente te pasan por encima, juegan en su campo, delante de su gente. Tenemos que plantear el partido de la mejor manera posible sin pensar que ellos no están a un gran nivel", asegura sobre el duelo de este sábado a las dos de la tarde.

Sobre la tensión en los últimos encuentros, especialmente con Vinicius cree que todo debe quedar en el campo: "Nos veis desde afuera y cuando nos ponemos la mano en la boca, bueno, al final pasan cosas. Son cosas que pasan en caliente y al final nosotros como jugadores también tenemos que pensar que lo que pasa en el verde estamos a 150.000 revoluciones y se queda ahí. No podemos llevarlo más allá".

Y tras su gran temporada, con la llegada de Luis de la Fuente puede llegar esa llamada de la Selección: "Con Luis Enrique no estaba en la prelista así que más posibilidades hay. Uno siempre sueña con eso. Y al final, pues uno trabaja e intenta hacer goles e intentar ayudar a su equipo a ganar partidos. Creo que que en lo personal estoy haciendo un buen papel y la oportunidad pues aunque sea de un 1% siempre la voy a tener y voy a soñar con ella"